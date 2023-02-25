Лопухина (Ван Ву) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Ван Ву) Кристина

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Место рождения

г. Нью-Йорк, США

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
1997

Муж: Лопухин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.1999

Сын: Лопухин Давид Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Михайлович

дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
10.12.2001

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Михайлович

дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
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