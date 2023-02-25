Лопухина (Ван Ву) Кристина
Место рожденияг. Нью-Йорк, США
Дата рождения1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
1997
Рождение ребёнка
04.09.1999
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Михайлович
дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
10.12.2001
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Михайлович
дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США