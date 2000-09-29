Куломзина (Шидловская) Софья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1903
Дата смерти29.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903
Рождение ребёнка
14.02.1933
Дочь: Лопухина Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Куломзин Никита Яковлевич
Бракосочетание
31.01.1939
г. Париж, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куломзин Джордж
Отец ребёнка: Куломзин Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Ксения Никитична
Отец ребёнка: Куломзин Никита Яковлевич
Смерть
29.09.2000
г. Коттедж Вэлли, округ Рокленд, штат Нью-Йорк, США