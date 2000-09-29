Куломзина (Шидловская) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куломзина (Шидловская) Софья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1903

Дата смерти

29.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903

Отец: Шидловский Сергей Илиодорович

Мать: Шидловская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
14.02.1933

Дочь: Лопухина Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Куломзин Никита Яковлевич

Бракосочетание
31.01.1939

Муж: Куломзин Никита Яковлевич

г. Париж, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куломзин Джордж

Отец ребёнка: Куломзин Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Ксения Никитична

Отец ребёнка: Куломзин Никита Яковлевич

Смерть
29.09.2000
г. Коттедж Вэлли, округ Рокленд, штат Нью-Йорк, США
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