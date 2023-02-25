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Полухина (Куломзина) Ольга Никитична
Полухина (Куломзина) Ольга Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Куломзин Никита Яковлевич
1903 г.р.
Мать
Куломзина (Шидловская) Софья Сергеевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Куломзин Никита Яковлевич
Мать:
Куломзина Софья Сергеевна
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