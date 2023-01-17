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Шидловский Сергей Илиодорович

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Место рождения

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Дата рождения

16.03.1861

Дата смерти

07.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1861

Отец: Шидловский Илиодор Иванович

Мать: не указана

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Шидловский Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1898

Дочь: Шидловская Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
21.01.1902

Сын: Шидловский Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Куломзина Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шидловская Александра Андреевна

Смерть
07.07.1922
Таллин, Ревельский уезд
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