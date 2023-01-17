Шидловский Сергей Илиодорович
Место рожденияг. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Дата рождения16.03.1861
Дата смерти07.07.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1861
Отец: Шидловский Илиодор Иванович
Мать: не указана
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Шидловский Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1898
Дочь: Шидловская Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
21.01.1902
Сын: Шидловский Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Куломзина Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Шидловская Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1922
Таллин, Ревельский уезд