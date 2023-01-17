Шидловский Илиодор Иванович
Место рождения
Дата рождения10.07.1827
Дата смерти04.12.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1859
Сын: Шидловский Николай Илиодорович
Мать ребёнка: не указана
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.03.1861
Сын: Шидловский Сергей Илиодорович
Мать ребёнка: не указана
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Рождение ребёнка
07.05.1871
Сын: Шидловский Иван Илиодорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.12.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния