Шидловский Илиодор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШидловский Илиодор Иванович

Шидловский Илиодор Иванович

avatar

Место рождения

Бирюч, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

10.07.1827

Дата смерти

04.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирюч, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
22.02.1859

Сын: Шидловский Николай Илиодорович

Мать ребёнка: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.03.1861

Сын: Шидловский Сергей Илиодорович

Мать ребёнка: не указана

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Рождение ребёнка
07.05.1871

Сын: Шидловский Иван Илиодорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.12.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close