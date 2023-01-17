Шидловский Николай Илиодорович
Место рождения
Дата рождения22.02.1859
Дата смерти13.03.1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1859
Отец: Шидловский Илиодор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1894
Дочь: Дондукова-Изъединова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.03.1935
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.