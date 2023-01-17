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Шидловский Николай Илиодорович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

22.02.1859

Дата смерти

13.03.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1859

Отец: Шидловский Илиодор Иванович

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
18.04.1894

Дочь: Дондукова-Изъединова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.03.1935
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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