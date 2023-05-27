Шидловская (Куломзина) Екатерина Анатольевна 11.09.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Шидловская (Куломзина) Екатерина Анатольевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.09.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.10.1935, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Куломзин Анатолий Николаевич03.01.1838 г.р.
Мать
Куломзина (Замятнина) Екатерина Дмитриевна19.09.1842 г.р.
Супруги
Шидловский Николай Илиодорович22.02.1859 г.р.
Дети
Мейендорф (Шидловская) Екатерина Николаевна07.03.1887 г.р.
Шидловский Анатолий Николаевич1888 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1866

Отец: Куломзин Анатолий Николаевич

Мать: Куломзина (Замятнина) Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
18.05.1886

Муж: Шидловский Николай Илиодорович

Рождение ребёнка
07.03.1887

Дочь: Мейендорф (Шидловская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович

Ивановка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шидловский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович

Рождение ребёнка
21.07.1889

Дочь: Шидловская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович

Рождение ребёнка
18.04.1894

Дочь: Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.12.1897

Сын: Шидловский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Шидловский Илиодор Николаевич

Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Смерть
08.10.1935
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

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