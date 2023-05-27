Шидловская (Куломзина) Екатерина Анатольевна
женский, родилась 11.09.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.10.1935, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецКуломзин Анатолий Николаевич03.01.1838 г.р.
МатьКуломзина (Замятнина) Екатерина Дмитриевна19.09.1842 г.р.
Супруги
Шидловский Николай Илиодорович22.02.1859 г.р.
Дети
Мейендорф (Шидловская) Екатерина Николаевна07.03.1887 г.р.
Шидловский Анатолий Николаевич1888 г.р.Показать еще 4
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Рождение
11.09.1866
Бракосочетание
18.05.1886
Рождение ребёнка
07.03.1887
Дочь: Мейендорф (Шидловская) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович
Ивановка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1888
Сын: Шидловский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович
Рождение ребёнка
21.07.1889
Дочь: Шидловская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович
Рождение ребёнка
18.04.1894
Дочь: Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович
Рождение ребёнка
10.12.1897
Сын: Шидловский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Шидловский Илиодор Николаевич
Отец ребёнка: Шидловский Николай Илиодорович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
08.10.1935
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика