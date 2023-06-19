Шидловский Илиодор Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1899
Дата смерти14.07.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899
Бракосочетание
1926
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Шидловский Юрий Илиодорович
Мать ребёнка: Шидловская Ксения Георгиевна
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Королевство Марокко
Смерть
14.07.1928
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
13.01.1929
Дочь: Непанич Мария Илиодоровна
Мать ребёнка: Шидловская Ксения Георгиевна
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Марокко, Третья Французская республика