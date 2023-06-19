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Шидловский Илиодор Николаевич

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

04.09.1899

Дата смерти

14.07.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899

Отец: Шидловский Николай Илиодорович

Мать: Шидловская Екатерина Анатольевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
1926

Жена: Шидловская Ксения Георгиевна

г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Шидловский Юрий Илиодорович

Мать ребёнка: Шидловская Ксения Георгиевна

г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Королевство Марокко
Смерть
14.07.1928
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
13.01.1929

Дочь: Непанич Мария Илиодоровна

Мать ребёнка: Шидловская Ксения Георгиевна

г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Марокко, Третья Французская республика