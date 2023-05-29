Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна 18.04.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.04.1894, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 29.08.1975, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Мать
Шидловская (Куломзина) Екатерина Анатольевна11.09.1866 г.р.
Отец
Шидловский Николай Илиодорович22.02.1859 г.р.
Супруги
Дондуков-Изъединов Юрий (Георгий) Львович04.05.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894

Отец: Шидловский Николай Илиодорович

Мать: Шидловская (Куломзина) Екатерина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
25.11.1921

Муж: Дондуков-Изъединов Юрий (Георгий) Львович

Смерть
29.08.1975
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

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