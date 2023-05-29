Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна
женский, родилась 18.04.1894, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 29.08.1975, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
МатьШидловская (Куломзина) Екатерина Анатольевна11.09.1866 г.р.
ОтецШидловский Николай Илиодорович22.02.1859 г.р.
Супруги
Дондуков-Изъединов Юрий (Георгий) Львович04.05.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.11.1921
Смерть
29.08.1975
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция