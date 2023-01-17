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Шидловский Иван Илиодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1871

Дата смерти

12.05.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1871

Отец: Шидловский Илиодор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Шидловская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Шидловская Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1916

Сын: Шидловский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шидловская Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шидловская Мария Григорьевна

Смерть
12.05.1932
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