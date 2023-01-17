Шидловский Иван Илиодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1871
Дата смерти12.05.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1871
Отец: Шидловский Илиодор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Шидловская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Шидловская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.04.1916
Сын: Шидловский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шидловская Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1932