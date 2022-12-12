Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1880

Дата смерти

13.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880

Отец: Коновницын Григорий Иванович

Мать: Коновницына Мария Акинфиевна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Шидловская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Шидловский Иван Илиодорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1916

Сын: Шидловский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шидловский Иван Илиодорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Иван Илиодорович

Смерть
13.11.1940
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