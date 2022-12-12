Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1880
Дата смерти13.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Шидловская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Шидловский Иван Илиодорович
Рождение ребёнка
24.04.1916
Сын: Шидловский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шидловский Иван Илиодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1940