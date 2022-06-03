Коновницын Григорий Иванович
мужской, родился 1846, Харьков, Харківська область
умер Неизвестно
ОтецКоновницын Иван Петрович16.09.1806 г.р.
МатьКоновницына (Бахметева) Мария Николаевна1815 г.р.
Супруги
Коновницына (Суковкина) Мария Акинфиевна10.02.1856 г.р.
Дети
Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна24.07.1880 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Коновницына (Суковкина) Мария Акинфиевна
Смерть
Неизвестно