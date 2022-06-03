Коновницын Григорий Иванович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновницын Григорий Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1846, Харьков, Харківська область

умер Неизвестно

Отец
Коновницын Иван Петрович16.09.1806 г.р.
Мать
Коновницына (Бахметева) Мария Николаевна1815 г.р.
Супруги
Коновницына (Суковкина) Мария Акинфиевна10.02.1856 г.р.
Дети
Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна24.07.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Коновницын Иван Петрович

Мать: Коновницына (Бахметева) Мария Николаевна

Харьков, Харківська область

Бракосочетание
1861

Жена: Коновницына (Суковкина) Мария Акинфиевна

Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Шидловская (Коновницына) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Коновницына (Суковкина) Мария Акинфиевна

Смерть
Неизвестно

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