Коновницын Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения16.09.1806
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1806
Бракосочетание
13.11.1835
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коновницын Николай Иванович
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1839
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Никитовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Коновницын Григорий Иванович
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коновницын Александр Иванович
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
11.06.1850
Сын: Коновницын Эммануил Иванович
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Коновницына Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1855
Сын: Коновницын Алексей Иванович
Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна
Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
1867