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Коновницын Иван Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.09.1806

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1806

Отец: Коновницын Пётр Петрович

Мать: Коновницына Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
13.11.1835

Жена: Коновницына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Коновницын Николай Иванович

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1839

Сын: Коновницын Пётр Иванович

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Никитовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Коновницын Григорий Иванович

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коновницын Александр Иванович

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
11.06.1850

Сын: Коновницын Эммануил Иванович

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Коновницына Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1855

Сын: Коновницын Алексей Иванович

Мать ребёнка: Коновницына Мария Николаевна

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
1867
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