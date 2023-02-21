Коновницын Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
12.04.1866
Дочь: Коновницына Марианна Николаевна
Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
19.07.1867
Сын: Коновницын Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
01.08.1868
Сын: Коновницын Иван Николаевич
Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коновницын Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1877