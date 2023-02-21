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Коновницын Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Коновницын Иван Петрович

Мать: Коновницына Мария Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1866

Дочь: Коновницына Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.07.1867

Сын: Коновницын Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Коновницын Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Коновницын Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коновницына Софья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновницына Софья Кирилловна

Смерть
1877
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