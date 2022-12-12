Коновницын Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти23.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Цветкова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Коновницына Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коновницын Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Коновницына Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1906
Москва, город федерального значения Москва