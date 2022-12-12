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Коновницын Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

23.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Коновницын Николай Иванович

Мать: Коновницына Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Цветкова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Коновницына Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Коновницын Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Коновницына Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновницына Зинаида Васильевна

Смерть
23.04.1906
Москва, город федерального значения Москва
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