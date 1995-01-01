Коновницына (Протасьева) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1868
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1890
Дочь: Цветкова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коновницын Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943