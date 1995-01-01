Коновницына (Протасьева) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницына (Протасьева) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1868

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1890

Дочь: Цветкова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Коновницын Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Коновницын Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновницын Сергей Николаевич

Смерть
1943
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