Коновницына (Нарышкина) Софья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницына (Нарышкина) Софья Кирилловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.02.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.04.1866

Дочь: Коновницына Марианна Николаевна

Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.07.1867

Сын: Коновницын Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коновницын Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Коновницын Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновницын Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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