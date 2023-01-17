Коновницына (Нарышкина) Софья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1866
Дочь: Коновницына Марианна Николаевна
Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1867
Сын: Коновницын Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коновницын Иван Николаевич
Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коновницын Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Коновницын Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно