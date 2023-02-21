Коновницына (Бахметева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1835
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коновницын Николай Иванович
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1839
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Никитовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Коновницын Григорий Иванович
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коновницын Александр Иванович
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1850
Сын: Коновницын Эммануил Иванович
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Коновницына Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1855
Сын: Коновницын Алексей Иванович
Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович
Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
1888