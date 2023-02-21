Коновницына (Бахметева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницына (Бахметева) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1835

Муж: Коновницын Иван Петрович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Коновницын Николай Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1839

Сын: Коновницын Пётр Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Никитовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Коновницын Григорий Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коновницын Александр Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
11.06.1850

Сын: Коновницын Эммануил Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Коновницына Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1855

Сын: Коновницын Алексей Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Петрович

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
1888
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