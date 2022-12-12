Коновницын Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновницын Алексей Иванович

Коновницын Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

30.03.1855

Дата смерти

12.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1855

Отец: Коновницын Иван Петрович

Мать: Коновницына Мария Николаевна

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1881

Дочь: Рузская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Шидловская Софья Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1882

Сын: Коновницын Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Шидловская Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Коновницын Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шидловская Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Коновницына Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Коновницын Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коновницын Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна

Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Коновницын Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновницына Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновницына Софья Оскаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шидловская Софья Фёдоровна

Смерть
12.02.1919
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close