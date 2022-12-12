Коновницын Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1855
Дата смерти12.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1855
Рождение ребёнка
29.10.1881
Дочь: Рузская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Шидловская Софья Фёдоровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1882
Сын: Коновницын Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Шидловская Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Коновницын Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Шидловская Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Коновницына Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коновницын Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коновницын Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна
Рождение ребёнка
10.08.1905
Сын: Коновницын Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновницына Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Коновницына Софья Оскаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1919
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область