Коновницына (Фон Папенгут) Софья Оскаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Коновницына Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коновницын Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коновницын Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1905
Сын: Коновницын Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновницына Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962