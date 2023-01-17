Коновницына (Фон Папенгут) Софья Оскаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницына (Фон Папенгут) Софья Оскаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Коновницына Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Коновницын Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коновницын Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Коновницын Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновницына Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновницын Алексей Иванович

Смерть
1962
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