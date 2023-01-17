Шидловская (Меринская) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Меринская) Софья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1881

Дочь: Рузская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1882

Сын: Коновницын Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Коновницын Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновницын Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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