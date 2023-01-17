Шидловская (Меринская) Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1881
Дочь: Рузская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1882
Сын: Коновницын Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Коновницын Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Коновницын Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно