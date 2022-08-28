Коновницын Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения28.09.1764
Дата смерти28.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1801
Рождение ребёнка
01.04.1802
Дочь: Нарышкина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1803
Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1806
Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1809
Сын: Коновницын Григорий Петрович
Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Коновницын Алексей Петрович
Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна
Смерть
28.08.2022
Петергоф, Петергофский уезд