Коновницын Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновницын Пётр Петрович

Коновницын Пётр Петрович

avatar

Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

28.09.1764

Дата смерти

28.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
17.04.1801

Жена: Коновницына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1802

Дочь: Нарышкина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1803

Сын: Коновницын Пётр Петрович

Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1806

Сын: Коновницын Иван Петрович

Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1809

Сын: Коновницын Григорий Петрович

Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Коновницын Алексей Петрович

Мать ребёнка: Коновницына Анна Ивановна

Смерть
28.08.2022
Петергоф, Петергофский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close