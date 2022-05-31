Коновницын Пётр Петрович 13.11.1803 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Коновницын Пётр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.11.1803, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 22.08.1830, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Отец
Коновницын Пётр Петрович28.09.1764 г.р.
Мать
Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна10.02.1769 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1803

Отец: Коновницын Пётр Петрович

Мать: Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.08.1830
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Мы используем куки для улучшения работы сайта.