Коновницын Пётр Петрович
мужской, родился 13.11.1803, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 22.08.1830, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
ОтецКоновницын Пётр Петрович28.09.1764 г.р.
МатьКоновницына (Корсакова) Анна Ивановна10.02.1769 г.р.
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Место
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Рождение
13.11.1803
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.08.1830
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания