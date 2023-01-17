Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна

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Место рождения

Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.02.1769

Дата смерти

23.01.1843

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1769

Отец: Корсаков Иван Иванович

Мать: Корсакова Агафья Григорьевна

Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.04.1801

Муж: Коновницын Пётр Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1802

Дочь: Нарышкина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1803

Сын: Коновницын Пётр Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1806

Сын: Коновницын Иван Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1809

Сын: Коновницын Григорий Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Коновницын Алексей Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Смерть
23.01.1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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