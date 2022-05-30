Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна
женский, родилась 10.02.1769, Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область
умерла 23.01.1843, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКорсаков Иван Иванович1735 г.р.
МатьКорсакова (Коновницына) Агафья Григорьевна29.01.1748 г.р.
Супруги
Коновницын Пётр Петрович28.09.1764 г.р.
Дети
Нарышкина (Коновницына) Елизавета Петровна01.04.1802 г.р.
Коновницын Пётр Петрович13.11.1803 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1769
Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.04.1801
Рождение ребёнка
01.04.1802
Дочь: Нарышкина (Коновницына) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1803
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1806
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1809
Сын: Коновницын Григорий Петрович
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Коновницын Алексей Петрович
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Смерть
23.01.1843