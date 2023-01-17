Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1769
Дата смерти23.01.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1769
Бракосочетание
17.04.1801
Рождение ребёнка
01.04.1802
Дочь: Нарышкина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1803
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1806
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1809
Сын: Коновницын Григорий Петрович
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Коновницын Алексей Петрович
Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович
Смерть
23.01.1843