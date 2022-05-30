Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна 10.02.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновницына (Корсакова) Анна Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.02.1769, Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область

умерла 23.01.1843, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Корсаков Иван Иванович1735 г.р.
Мать
Корсакова (Коновницына) Агафья Григорьевна29.01.1748 г.р.
Супруги
Коновницын Пётр Петрович28.09.1764 г.р.
Дети
Нарышкина (Коновницына) Елизавета Петровна01.04.1802 г.р.
Коновницын Пётр Петрович13.11.1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1769

Отец: Корсаков Иван Иванович

Мать: Корсакова (Коновницына) Агафья Григорьевна

Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
17.04.1801

Муж: Коновницын Пётр Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1802

Дочь: Нарышкина (Коновницына) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
13.11.1803

Сын: Коновницын Пётр Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.09.1806

Сын: Коновницын Иван Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
25.12.1809

Сын: Коновницын Григорий Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Рождение ребёнка
1812

Сын: Коновницын Алексей Петрович

Отец ребёнка: Коновницын Пётр Петрович

Смерть
23.01.1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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