Корсакова (Коновницына) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1748
Дата смерти05.08.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1765
Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1767
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1769
Дочь: Коновницына Анна Ивановна
Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович
Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дондуков-Корсаков Никита Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лорер Мария Ивановна
Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович
Смерть
05.08.1826
Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область