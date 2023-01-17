Корсакова (Коновницына) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Коновницына) Агафья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1748

Дата смерти

05.08.1826

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1765

Муж: Корсаков Иван Иванович

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1769

Дочь: Коновницына Анна Ивановна

Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович

Полоное, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Дондуков-Корсаков Никита Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лорер Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корсаков Иван Иванович

Смерть
05.08.1826
Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
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