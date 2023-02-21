Шидловская (Сабурова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Сабурова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1872

Дата смерти

17.06.1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1872

Отец: Сабуров Андрей Александрович

Мать: Сабурова Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Шидловский Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1896

Сын: Шидловский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.06.1896

Сын: Шидловский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович

Рождение ребёнка
24.08.1898

Дочь: Шидловская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович

Рождение ребёнка
21.01.1902

Сын: Шидловский Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Куломзина Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Сергей Илиодорович

Смерть
17.06.1937
г. Шавиль, Ивелин, Иль-де-Франс, Франция
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