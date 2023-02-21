Шидловская (Сабурова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1872
Дата смерти17.06.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1872
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Шидловский Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1896
Сын: Шидловский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.06.1896
Сын: Шидловский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович
Рождение ребёнка
24.08.1898
Дочь: Шидловская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович
Рождение ребёнка
21.01.1902
Сын: Шидловский Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Куломзина Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Шидловский Сергей Илиодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1937
г. Шавиль, Ивелин, Иль-де-Франс, Франция