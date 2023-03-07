Сабурова (Соллогуб) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабурова (Соллогуб) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.05.1847

Дата смерти

?.08.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1847

Отец: Соллогуб Владимир Александрович

Мать: Соллогуб Софья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1869

Дочь: Сабурова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1870

Дочь: Сабурова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович

Рождение ребёнка
16.10.1872

Дочь: Шидловская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович

Рождение ребёнка
24.01.1877

Дочь: Сабурова Елена Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.06.1880

Дочь: Сабурова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабуров Андрей Александрович

Смерть
?.08.1932
г. Париж, Франция
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