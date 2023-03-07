Сабурова (Соллогуб) Елизавета Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.05.1847
Дата смерти?.08.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1847
Рождение ребёнка
09.07.1869
Дочь: Сабурова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1870
Дочь: Сабурова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
16.10.1872
Дочь: Шидловская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
24.01.1877
Дочь: Сабурова Елена Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1880
Дочь: Сабурова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Сабуров Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1932
г. Париж, Франция