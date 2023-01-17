Соллогуб (Вьельгорская) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Вьельгорская) Софья Михайловна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

23.06.1820

Дата смерти

17.02.1878

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
13.11.1840

Муж: Соллогуб Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Брак 13.11.1840 совершен в мал.церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге., посажённый отец - император Николай I. Продлился: 13.11.1840 - 16.2.1878
Рождение ребёнка
05.12.1841

Дочь: Соллогуб София Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1842

Сын: Соллогуб Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1845

Сын: Соллогуб Александр Владимирович

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1847

Дочь: Сабурова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1849

Дочь: Соллогуб Апполинария Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1851

Дочь: Гагарина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1854

Сын: Соллогуб Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
?.04.1856

Дочь: Соллогуб Анна Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Рождение ребёнка
22.12.1861

Дочь: Чичуа Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Смерть
17.02.1878
г. Дерпт (Тарту), Эстляндская губерния, Российская Империя
Погребена в соборе Успения (Тарту)
Рождение ребёнка
08.09.1960

Дочь: Вульфиус Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
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