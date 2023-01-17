Соллогуб (Вьельгорская) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1820
Дата смерти17.02.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Соллогуб София Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Сын: Соллогуб Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Сын: Соллогуб Александр Владимирович
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Дочь: Сабурова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Дочь: Соллогуб Апполинария Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Дочь: Гагарина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Сын: Соллогуб Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Дочь: Соллогуб Анна Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Дочь: Чичуа Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Дочь: Вульфиус Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович