Соллогуб Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.08.1845
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1845
Рождение ребёнка
23.10.1870
Сын: Соллогуб Владимир Александрович
Мать ребёнка: Соллогуб Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1872
Сын: Соллогуб Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соллогуб Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
31.10.1875
Дочь: Соллогуб Мария Александровна
Мать ребёнка: Соллогуб Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906