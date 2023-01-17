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Соллогуб Александр Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.08.1845

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1845

Отец: Соллогуб Владимир Александрович

Мать: Соллогуб Софья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1870

Сын: Соллогуб Владимир Александрович

Мать ребёнка: Соллогуб Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1872

Сын: Соллогуб Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соллогуб Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1875

Дочь: Соллогуб Мария Александровна

Мать ребёнка: Соллогуб Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соллогуб Ольга Николаевна

Смерть
1906
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