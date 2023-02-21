Соллогуб Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоллогуб Владимир Александрович

Соллогуб Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1870

Дата смерти

31.07.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1870

Отец: Соллогуб Александр Владимирович

Мать: Соллогуб Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Соллогуб Александр Владимирович

Мать ребёнка: Соллогуб Елена Семёновна

Рождение ребёнка
28.06.1901

Дочь: Соллогуб Нина Владимировна

Мать ребёнка: Соллогуб Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соллогуб Елена Владимировна

Мать ребёнка: Соллогуб Елена Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соллогуб Елена Семёновна

Смерть
31.07.1923
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close