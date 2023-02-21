Соллогуб Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1870
Дата смерти31.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1870
Рождение ребёнка
08.08.1895
Сын: Соллогуб Александр Владимирович
Мать ребёнка: Соллогуб Елена Семёновна
Рождение ребёнка
28.06.1901
Дочь: Соллогуб Нина Владимировна
Мать ребёнка: Соллогуб Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соллогуб Елена Владимировна
Мать ребёнка: Соллогуб Елена Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соллогуб Елена Семёновна
Смерть
31.07.1923
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция