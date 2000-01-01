Соллогуб (Шервашидзе) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Шервашидзе) Елена Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1877

Дата смерти

12.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Соллогуб Александр Владимирович

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.06.1901

Дочь: Соллогуб Нина Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соллогуб Елена Владимировна

Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Владимир Александрович

Смерть
12.07.1948
г. Париж, Франция
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