Соллогуб (Шервашидзе) Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1877
Дата смерти12.07.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1895
Сын: Соллогуб Александр Владимирович
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Рождение ребёнка
28.06.1901
Дочь: Соллогуб Нина Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соллогуб Елена Владимировна
Отец ребёнка: Соллогуб Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1948
г. Париж, Франция