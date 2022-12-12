Вульфиус (Соллогуб) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульфиус (Соллогуб) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

08.09.1960

Дата смерти

13.08.1918

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1882

Муж: Вульфиус Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1883

Сын: Вульфиус Александр Александрович

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вульфиус Герберт Анатоль Александрович

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1885

Сын: Вульфиус Курт Александрович

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

Усадьба Гросс-Борн, г. Илуксте, Латвия
Рождение ребёнка
23.03.1887

Дочь: Бедлевич Нелли Александровна

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Фон Гибшман Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.08.1895

Сын: Вульфиус Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вульфиус Николай Александрович

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

Рождение
08.09.1960

Отец: Соллогуб Владимир Александрович

Мать: Соллогуб Софья Михайловна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вульфиус Нина Александровна

Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович

Смерть
13.08.1918
д. Сальново, г. Карсава, Латвия
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