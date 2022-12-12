Вульфиус (Соллогуб) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.09.1960
Дата смерти13.08.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
11.02.1883
Сын: Вульфиус Александр Александрович
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вульфиус Герберт Анатоль Александрович
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1885
Сын: Вульфиус Курт Александрович
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
Усадьба Гросс-Борн, г. Илуксте, Латвия
Рождение ребёнка
23.03.1887
Дочь: Бедлевич Нелли Александровна
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Фон Гибшман Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.08.1895
Сын: Вульфиус Михаил Александрович
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Вульфиус Николай Александрович
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
Рождение
08.09.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вульфиус Нина Александровна
Отец ребёнка: Вульфиус Александр Александрович
Смерть
13.08.1918
д. Сальново, г. Карсава, Латвия