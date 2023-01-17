Вульфиус Александр (Тея-Александр) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульфиус Александр (Тея-Александр) Александрович

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Место рождения

усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

11.02.1883

Дата смерти

Около 10.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1883

Отец: Вульфиус Александр Александрович

Мать: Вульфиус Екатерина Владимировна

усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1924

Жена: Мазинг Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Вульфиус Гарри Григорьевич (Александрович)

Мать ребёнка: Мазинг Ольга Юрьевна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вульфиус Мария Павловна

Смерть
Около 10.08.1951
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