Вульфиус Александр (Тея-Александр) Александрович
Место рожденияусадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения11.02.1883
Дата смертиОколо 10.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1883
усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1924
Жена: Мазинг Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Вульфиус Гарри Григорьевич (Александрович)
Мать ребёнка: Мазинг Ольга Юрьевна
Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вульфиус Мария Павловна
Смерть
Около 10.08.1951