Бедлевич (Вульфиус) Нелли Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедлевич (Вульфиус) Нелли Александровна

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Место рождения

усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

23.03.1887

Дата смерти

08.04.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1887

Отец: Вульфиус Александр Александрович

Мать: Вульфиус Екатерина Владимировна

усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Смерть
08.04.1931
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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