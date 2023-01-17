Бедлевич (Вульфиус) Нелли Александровна
Место рожденияусадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения23.03.1887
Дата смерти08.04.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1887
усадьба Гросс-Борн Иллукстского уезда Курляндская губерния, Российская Империя
Смерть
08.04.1931
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область