Фон Гибшман (Вульфиус) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Гибшман (Вульфиус) Екатерина Александровна

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Место рождения

г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

03.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Вульфиус Александр Александрович

Мать: Вульфиус Екатерина Владимировна

г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1916

Муж: Фон Гибшман Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1918

Дочь: Фон Гибшман Дагмар Мэри Китти

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1921

Сын: Фон Гибшман Эдгар Константин Георг

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович

г. Валмиера, Латвия
Рождение ребёнка
25.08.1923

Дочь: Фон Гибшман Карина Китти

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович

г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
13.03.1925

Дочь: Фон Гибшман Натали Эдит

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович

г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Фон Гибшман Бруно Александр

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович

г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
09.10.1934

Дочь: Фон Гибшман Хелен Валтраут Ингеборд

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович

г. Рига, Латвия
Смерть
Неизвестно
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