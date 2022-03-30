Фон Гибшман (Вульфиус) Екатерина Александровна
женский, родилась 03.06.1893, г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя
умерла Неизвестно
ОтецВульфиус Александр Александрович23.05.1854 г.р.
МатьВульфиус (Соллогуб) Екатерина Владимировна08.09.1960 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Фон Гибшман Дагмар Мэри Китти
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович
Сын: Фон Гибшман Эдгар Константин Георг
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович
Дочь: Фон Гибшман Карина Китти
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович
Дочь: Фон Гибшман Натали Эдит
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович
Сын: Фон Гибшман Бруно Александр
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович
Дочь: Фон Гибшман Хелен Валтраут Ингеборд
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович