Фон Гибшман (Вульфиус) Екатерина Александровна
Место рожденияг. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения03.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893
г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
09.04.1918
Дочь: Фон Гибшман Дагмар Мэри Китти
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1921
Сын: Фон Гибшман Эдгар Константин Георг
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович
г. Валмиера, Латвия
Рождение ребёнка
25.08.1923
Дочь: Фон Гибшман Карина Китти
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович
г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
13.03.1925
Дочь: Фон Гибшман Натали Эдит
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович
г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
02.02.1929
Сын: Фон Гибшман Бруно Александр
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович
г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
09.10.1934
Дочь: Фон Гибшман Хелен Валтраут Ингеборд
Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир Александрович
г. Рига, Латвия
Смерть
Неизвестно