Фон Гибшман (Вульфиус) Екатерина Александровна 03.06.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Гибшман (Вульфиус) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.06.1893, г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя

умерла Неизвестно

Отец
Вульфиус Александр Александрович23.05.1854 г.р.
Мать
Вульфиус (Соллогуб) Екатерина Владимировна08.09.1960 г.р.
Супруги
Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович21.05.1886 г.р.
Дети
Фон Гибшман Дагмар Мэри Китти09.04.1918 г.р.
Фон Гибшман Эдгар Константин Георг06.07.1921 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Вульфиус Александр Александрович

Мать: Вульфиус (Соллогуб) Екатерина Владимировна

г. Карсава, Курляндская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
1916

Муж: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1918

Дочь: Фон Гибшман Дагмар Мэри Китти

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.07.1921

Сын: Фон Гибшман Эдгар Константин Георг

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

г. Валмиера, Латвия

Рождение ребёнка
25.08.1923

Дочь: Фон Гибшман Карина Китти

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

г. Рига, Латвия

Рождение ребёнка
13.03.1925

Дочь: Фон Гибшман Натали Эдит

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

г. Рига, Латвия

Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Фон Гибшман Бруно Александр

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

г. Рига, Латвия

Рождение ребёнка
09.10.1934

Дочь: Фон Гибшман Хелен Валтраут Ингеборд

Отец ребёнка: Фон Гибшман Владимир (Вольдемар-Константин) Александрович

г. Рига, Латвия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.