Соллогуб Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб Михаил Владимирович

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Место рождения

г. Баку, Азербайджан

Дата рождения

06.05.1854

Дата смерти

16.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1854

Отец: Соллогуб Владимир Александрович

Мать: Соллогуб Софья Михайловна

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
01.05.1884

Сын: Соллогуб Александр Михайлович

Мать ребёнка: Соллогуб Мария Фёдоровна

Штемпелевка, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соллогуб Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Соллогуб Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соллогуб Мария Фёдоровна

Смерть
16.12.1888
Москва, город федерального значения Москва
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