Соллогуб Михаил Владимирович
Место рожденияг. Баку, Азербайджан
Дата рождения06.05.1854
Дата смерти16.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1854
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
01.05.1884
Сын: Соллогуб Александр Михайлович
Мать ребёнка: Соллогуб Мария Фёдоровна
Штемпелевка, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соллогуб Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Соллогуб Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соллогуб Мария Фёдоровна
Смерть
16.12.1888
Москва, город федерального значения Москва