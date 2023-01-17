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Соллогуб Александр Михайлович

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Место рождения

Штемпелевка, Российская Империя

Дата рождения

01.05.1884

Дата смерти

08.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884

Отец: Соллогуб Михаил Владимирович

Мать: Соллогуб Мария Фёдоровна

Штемпелевка, Российская Империя
Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Соллогуб Эдит Натали

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1907

Сын: Соллогуб Владимир Александрович

Мать ребёнка: Соллогуб Эдит Натали

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1910

Сын: Соллогуб Александр Александрович

Мать ребёнка: Соллогуб Эдит Натали

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1913

Сын: Соллогуб Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.12.1918
Штемпелевка, Российская Империя
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