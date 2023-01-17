Соллогуб Александр Михайлович
Место рожденияШтемпелевка, Российская Империя
Дата рождения01.05.1884
Дата смерти08.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884
Штемпелевка, Российская Империя
Бракосочетание
12.11.1906
Жена: Соллогуб Эдит Натали
Рождение ребёнка
19.08.1907
Сын: Соллогуб Владимир Александрович
Мать ребёнка: Соллогуб Эдит Натали
Рождение ребёнка
20.04.1910
Сын: Соллогуб Александр Александрович
Мать ребёнка: Соллогуб Эдит Натали
Рождение ребёнка
12.09.1913
Сын: Соллогуб Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.12.1918
Штемпелевка, Российская Империя