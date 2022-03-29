Соллогуб Александр Александрович 20.04.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Соллогуб Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.04.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 19.06.1974, г. Рим, Лацио, Италия

Отец
Соллогуб Александр Михайлович01.05.1884 г.р.
Мать
Соллогуб (Мартенс) Эдит Натали1886 г.р.
Дети
Соллогуб Майкл Ф. Г.1939 г.р.
Соллогуб Владимир1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1910

Отец: Соллогуб Александр Михайлович

Мать: Соллогуб (Мартенс) Эдит Натали

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соллогуб Мария Кристина

Мать ребёнка: не указана

Великобритания

Рождение ребёнка
1939

Сын: Соллогуб Майкл Ф. Г.

Мать ребёнка: не указана

г. Тонбридж, Кент, Англия, Великобритания

Рождение ребёнка
1940

Сын: Соллогуб Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Соллогуб Маргарита

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.06.1974
г. Рим, Лацио, Италия

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