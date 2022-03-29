Соллогуб Александр Александрович
мужской, родился 20.04.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 19.06.1974, г. Рим, Лацио, Италия
ОтецСоллогуб Александр Михайлович01.05.1884 г.р.
МатьСоллогуб (Мартенс) Эдит Натали1886 г.р.
Дети
Соллогуб Майкл Ф. Г.1939 г.р.
Соллогуб Владимир1940 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соллогуб Мария Кристина
Мать ребёнка: не указана
Великобритания
Рождение ребёнка
1939
Сын: Соллогуб Майкл Ф. Г.
Мать ребёнка: не указана
г. Тонбридж, Кент, Англия, Великобритания
Рождение ребёнка
1940
Сын: Соллогуб Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Соллогуб Маргарита
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.06.1974
г. Рим, Лацио, Италия