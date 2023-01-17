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Соллогуб Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.04.1910

Дата смерти

19.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1910

Отец: Соллогуб Александр Михайлович

Мать: Соллогуб Эдит Натали

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1939

Сын: Соллогуб Майкл Ф. Г.

Мать ребёнка: не указана

г. Тонбридж, Кент, Англия, Великобритания
Рождение ребёнка
1940

Сын: Соллогуб Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Соллогуб Маргарита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соллогуб Мария Кристина

Мать ребёнка: не указана

Великобритания
Смерть
19.06.1974
г. Рим, Лацио, Италия
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