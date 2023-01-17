Соллогуб Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения20.04.1910
Дата смерти19.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1910
Рождение ребёнка
1939
Сын: Соллогуб Майкл Ф. Г.
Мать ребёнка: не указана
г. Тонбридж, Кент, Англия, Великобритания
Рождение ребёнка
1940
Сын: Соллогуб Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Соллогуб Маргарита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соллогуб Мария Кристина
Мать ребёнка: не указана
Великобритания
Смерть
19.06.1974
г. Рим, Лацио, Италия