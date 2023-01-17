Соллогуб (Фолькман) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоллогуб (Фолькман) Мария Фёдоровна

Соллогуб (Фолькман) Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

22.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1884

Сын: Соллогуб Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соллогуб Михаил Владимирович

Штемпелевка, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соллогуб Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Соллогуб Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Михаил Владимирович

Смерть
22.08.1931
Курск, город Курск, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close