Соллогуб (Фолькман) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти22.08.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1884
Сын: Соллогуб Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соллогуб Михаил Владимирович
Штемпелевка, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соллогуб Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Соллогуб Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1931
Курск, город Курск, Курская область