Соллогуб Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения12.09.1913
Дата смерти21.07.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1913
Отец: Соллогуб Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1967
Дочь: Соллогуб Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Соллогуб Эдит
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.07.1990
г. Винчестер, Хэмпшир, Великобритания