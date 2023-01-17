Соллогуб Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб Николай Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1913

Дата смерти

21.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1913

Отец: Соллогуб Александр Михайлович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1967

Дочь: Соллогуб Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Соллогуб Эдит

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.07.1990
г. Винчестер, Хэмпшир, Великобритания
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