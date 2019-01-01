№ Название населённых мест Положение Число домов Мужчин Женщин Народность Вероисповедание Церкви, учебные заведения и другие объекты

10 Нальчик, слобода с еврейским поселком. на левом берегу реки Нальчика. 296 887 861 Православная церковь. Одна школа для мальчиков и одна для девочек. Прежнее местопребывание окружного управления бывшего (до 2 мая 1874 г.) Георгиевского округа.