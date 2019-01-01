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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10Нальчик, слобода с еврейским поселком.на левом берегу реки Нальчика.296887861Православная церковь. Одна школа для мальчиков и одна для девочек. Прежнее местопребывание окружного управления бывшего (до 2 мая 1874 г.) Георгиевского округа.
782Нальчикское, с.на лев. берегу р. Нальчик, на почтовой дороге из Нальчика во Владикавказ.217826812кабардинцысуннитыМечетей 3.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Нальчик
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13059Нальчикгород респ.подч.43°29'43°36'K-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
83701000001г Нальчикгород