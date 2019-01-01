город Нальчик, город Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Нальчик

Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
10Нальчик, слобода с еврейским поселком.на левом берегу реки Нальчика.296887861Православная церковь. Одна школа для мальчиков и одна для девочек. Прежнее местопребывание окружного управления бывшего (до 2 мая 1874 г.) Георгиевского округа.
Пятигорский округ
782Нальчикское, с.на лев. берегу р. Нальчик, на почтовой дороге из Нальчика во Владикавказ.217826812кабардинцысуннитыМечетей 3.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Нальчикский округ, Нальчикское сельское правление
слобода Нальчик

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика
13059Нальчикгород респ.подч.43°29'43°36'K-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
83701000001г Нальчикгород
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