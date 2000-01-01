деревня Кумна, деревня Кумна, Harku vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Кумна

Harku vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Кегельская волость
234.0Пасторат Кегель253322Не имеетсяКегельКанц. Млад. Пом. Нач. 1 уч., Вол. Прав., Лютер. церковь и молит. дом, Баптист. молит. дом, училище Кегельск. общ. нар. обр., почт. телегр. отд., больница, аптека, аптека Показать все
242.0Имение Кумна9821322Не имеетсяКегель

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Harku vald
Kumna külaküla
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