Горская (Лопухина) Александра Алексеевна
женский, родилась 25.02.1923
умерла 21.11.1979, США
ОтецЛопухин Алексей Сергеевич16.01.1882 г.р.
МатьЛопухина (Мейендорф) Фёкла Феофиловна04.07.1894 г.р.
Супруги
Горский Георгий Борисович06.10.1924 г.р.
Дети
Горский Никита Георгиевич30.05.1947 г.р.
Горский Илья Георгиевич02.08.1948 г.р.
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Рождение
25.02.1923
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
30.05.1947
Сын: Горский Никита Георгиевич
Отец ребёнка: Горский Георгий Борисович
Рождение ребёнка
02.08.1948
Отец ребёнка: Горский Георгий Борисович
Смерть
21.11.1979
США