Горская (Лопухина) Александра Алексеевна 25.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Горская (Лопухина) Александра Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.02.1923

умерла 21.11.1979, США

Отец
Лопухин Алексей Сергеевич16.01.1882 г.р.
Мать
Лопухина (Мейендорф) Фёкла Феофиловна04.07.1894 г.р.
Супруги
Горский Георгий Борисович06.10.1924 г.р.
Дети
Горский Никита Георгиевич30.05.1947 г.р.
Горский Илья Георгиевич02.08.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1923

Отец: Лопухин Алексей Сергеевич

Мать: Лопухина (Мейендорф) Фёкла Феофиловна

Бракосочетание
1946

Муж: Горский Георгий Борисович

Рождение ребёнка
30.05.1947

Сын: Горский Никита Георгиевич

Отец ребёнка: Горский Георгий Борисович

Рождение ребёнка
02.08.1948

Сын: Горский Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Горский Георгий Борисович

Смерть
21.11.1979
США

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