Родзянко (Лопухина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко (Лопухина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

18.12.1928

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: Лопухин Алексей Сергеевич

Мать: Лопухина Фёкла Феофиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
1949

Муж: Родзянко Олег Михайлович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Родзянко Алексей Олегович

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самочернова Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родзянко Николай Олегович

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейлли Анна Олеговна

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родзянко Михаил Олегович

Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович

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