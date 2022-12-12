Родзянко (Лопухина) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1928
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1951
Сын: Родзянко Алексей Олегович
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самочернова Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родзянко Николай Олегович
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейлли Анна Олеговна
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родзянко Олег Михайлович