Родзянко Алексей Олегович
Место рожденияСША
Дата рождения1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
США
Бракосочетание
10.11.1974
Жена: Родзянко Инна Игоревна
г. Джексон, Нью-Джерси, США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родзянко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Родзянко Инна Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрони Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Родзянко Инна Игоревна
г. Найак, Нью-Йорк, США