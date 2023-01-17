Лопухин Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1885
Дата смерти02.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Никитина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Лопухина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
22.10.1916
Дочь: Голицына Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Лопухина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1962
г. Кламар, О-де-Сен , Иль-де-Франс, Франция