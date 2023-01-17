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Лопухин Пётр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.02.1885

Дата смерти

02.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885

Отец: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать: Лопухина Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Никитина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Лопухина Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1916

Дочь: Голицына Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Лопухина Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Мария Константиновна

Смерть
02.08.1962
г. Кламар, О-де-Сен , Иль-де-Франс, Франция
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