Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1916
Дата смерти04.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1916
Бракосочетание
10.08.1941
Рождение ребёнка
19.08.1943
Дочь: Дружинская (Голицына) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
07.09.1947
Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.1955
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович
Смерть
04.12.1982