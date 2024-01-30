Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.10.1916

Дата смерти

04.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1916

Отец: Лопухин Пётр Сергеевич

Мать: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.08.1941

Муж: Голицын Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
19.08.1943

Дочь: Дружинская (Голицына) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
07.09.1947

Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
25.03.1955

Сын: Голицын Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Владимирович

Смерть
04.12.1982

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