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Голицын Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955

Отец: Голицын Дмитрий Владимирович

Мать: Голицына Татьяна Петровна

Бракосочетание
24.11.1981

Жена: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

г. Брюссель, Бельгия
Рождение ребёнка
23.05.1983

Дочь: Де Матта Ксения Петровна

Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Рождение ребёнка
16.08.1984

Дочь: Сьерри Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Рождение ребёнка
07.08.1986

Дочь: Голицына Александра Петровна

Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Рождение ребёнка
11.08.1988

Дочь: Сингх Мария Петровна

Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Люксембург
Рождение ребёнка
11.06.1990

Сын: Голицын Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Люксембург
Рождение ребёнка
27.05.1992

Сын: Голицын Теймураз Петрович

Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Люксембург
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