Голицын Пётр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955
Бракосочетание
24.11.1981
г. Брюссель, Бельгия
Рождение ребёнка
23.05.1983
Дочь: Де Матта Ксения Петровна
Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза
Рождение ребёнка
16.08.1984
Дочь: Сьерри Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза
Рождение ребёнка
07.08.1986
Рождение ребёнка
11.08.1988
Дочь: Сингх Мария Петровна
Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза
Люксембург
Рождение ребёнка
11.06.1990
Люксембург
Рождение ребёнка
27.05.1992
Сын: Голицын Теймураз Петрович
Мать ребёнка: Голицына Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза
Люксембург