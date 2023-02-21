Голицына (Габсбург-Лотарингская) Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Габсбург-Лотарингская) Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

Голицына (Габсбург-Лотарингская) Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза

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Место рождения

г. Брюссель, Бельгия

Дата рождения

19.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Брюссель, Бельгия
Бракосочетание
24.11.1981

Муж: Голицын Пётр Дмитриевич

г. Брюссель, Бельгия
Рождение ребёнка
23.05.1983

Дочь: Де Матта Ксения Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1984

Дочь: Сьерри Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.08.1986

Дочь: Голицына Александра Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.08.1988

Дочь: Сингх Мария Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич

Люксембург
Рождение ребёнка
11.06.1990

Сын: Голицын Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич

Люксембург
Рождение ребёнка
27.05.1992

Сын: Голицын Теймураз Петрович

Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич

Люксембург
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