Голицына (Габсбург-Лотарингская) Мария Анна Шарлотта Зита Элизабет Регина Тереза
Место рожденияг. Брюссель, Бельгия
Дата рождения19.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Брюссель, Бельгия
Бракосочетание
24.11.1981
г. Брюссель, Бельгия
Рождение ребёнка
23.05.1983
Дочь: Де Матта Ксения Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1984
Дочь: Сьерри Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.08.1986
Дочь: Голицына Александра Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1988
Дочь: Сингх Мария Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич
Люксембург
Рождение ребёнка
11.06.1990
Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич
Люксембург
Рождение ребёнка
27.05.1992
Сын: Голицын Теймураз Петрович
Отец ребёнка: Голицын Пётр Дмитриевич
Люксембург