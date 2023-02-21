Де Матта (Голицына) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983
Отец: Голицын Пётр Дмитриевич
Мать: Голицына Мария Анна
Бракосочетание
23.09.2007
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Матта-И-Голицына Лидия
Отец ребёнка: Де Матта-И-Майя Альберто
Рождение ребёнка
2013
Отец ребёнка: Де Матта-И-Майя Альберто
Рождение ребёнка
2016
Отец ребёнка: Де Матта-И-Майя Альберто