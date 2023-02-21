Де Матта (Голицына) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Матта (Голицына) Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983

Отец: Голицын Пётр Дмитриевич

Мать: Голицына Мария Анна

Бракосочетание
23.09.2007

Муж: Де Матта-И-Майя Альберто

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Матта-И-Голицына Лидия

Отец ребёнка: Де Матта-И-Майя Альберто

Рождение ребёнка
2013

Сын: Матта-И-Голицын Домиан

Отец ребёнка: Де Матта-И-Майя Альберто

Рождение ребёнка
2016

Сын: Матта-И-Голицын Феликс

Отец ребёнка: Де Матта-И-Майя Альберто

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